السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20

شارك معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، مبرزًا خلال كلمته جهود المملكة في سد فجوات العصر الذكي المتمثلة في فجوة الحوسبة والبيانات والخوارزميات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشمول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي الموثوق.

واستعرض معاليه الإنجازات والجهود التي تقوم بها المملكة بدعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في تحقيق طموحات المملكة للريادة في العصر الذكي.

وتعمل المملكة مع شركائها على تحقيق التوازن بسد الفجوات الأساسية، عبر حوسبة ميسّرة تعتمد على أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية في التطبيقات الذكية، وتخصيص جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لقيادة أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي.