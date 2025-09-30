Icon

بمشاركة 65 طالبًا وطالبة يمثلون 17 دولة

السعودية تحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
السعودية تحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا
المواطن - واس

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية (6) جوائز دولية في أولمبياد المعلوماتية لدول البلقان (BOI 2025) في نسخته الـ32، الذي استضافته مدينة أوديني الإيطالية خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، بمشاركة (65) طالبًا وطالبة يمثلون (17) دولة.

وتوزعت الجوائز على (4) ميداليات برونزية حققها الطالب محمد ناصر الأسمري من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، وسلطان عبدالرحمن العيبان من تعليم الرياض، وسعد بندر العريفي من تعليم الرياض، وفارس ياسر الردادي من تعليم المدينة المنورة، إضافة إلى شهادتي تقدير حصل عليهما هشام علي الشهري من تعليم الشرقية، والمنذر سعيد الغامدي من تعليم الباحة.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للمملكة في أولمبياد المعلوماتية للبلقان، التي تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم، من خلال برامج تدريبية نوعية يشرف عليها خبراء محليون ودوليون.

وكان المنتخب السعودي قد حقق في مشاركاته السابقة (7) جوائز دولية، توزعت على ميداليتين برونزيتين و (5) شهادات تقدير، ليصل إجمالي حصاد المملكة في هذه المسابقة إلى (13) جائزة دولية، منها (6) ميداليات برونزية و (7) شهادات تقدير.

ويُعد أولمبياد المعلوماتية للبلقان من أبرز المنافسات الإقليمية السنوية في مجال البرمجة، إذ يتنافس المشاركون في حل مسائل خوارزمية معقدة ضمن بيئة اختبارية دقيقة، على مدى يومين متواصلين.

