السعودية تحقق انخفاضًا بنسبة 16% في مؤشر الهدر الغذائي

حققت المملكة انخفاضًا بنسبة (16%) في المؤشر الوطني للفقد والهدر الغذائي مقارنة بخط الأساس لعام 2019م، إذ انخفضت نسبة الفقد إلى (12.1%)، فيما انخفضت نسبة الهدر الغذائي إلى (15.8%)؛ مما يعكس نجاح الجهود الوطنية المشتركة، لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الغذائية، والحفاظ عليها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للأمن الغذائي والبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي (لتدوم) اليوم في الرياض؛ للإعلان عن نتائج القياس الثاني لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمنظمات الإقليمية والدولية.

نتائج القياس الوطني للفقد والهدر الغذائي

وأكد الوزير الفضلي، أن نتائج القياس الوطني للفقد والهدر الغذائي، تؤكد تحسّن الوضع التنافسي للمملكة داخل مجموعة دول العشرين (G20)، من حيث الحد من الهدر الغذائي، إذ قفزت من المرتبة السابعة عشرة، إلى المرتبة الثالثة عشرة، وإقليميًا قفزت المملكة إلى المرتبة الثانية عربيًا، بعد أن كانت تحتل المرتبة الثالثة عشرة.

من جانبه، أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتعاون أكثر من (40) جهة وطنية، وجهود أكثر من ألف مشرف وباحث ميداني، قاموا بتنفيذ عملية القياس من خلال جمع أكثر من (65) ألف عينة من جميع مناطق المملكة في (46) مدينة ومحافظة.

وأكد معاليه، أن نتائج المسح ستشكل أساسًا علميًا لتطوير السياسات المستقبلية، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية للحد من الفقد والهدر الغذائي، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، تحقيقًا لمستهدفات البرنامج، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، تضمن الحفل، استعراضًا شاملًا لأبرز نتائج القياس الثاني ومؤشراته الرئيسية، بالإضافة إلى تدشين منصة “لتدوم”، كما شهد توقيع (5) اتفاقيات تعاون جديدة، بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي؛ بهدف تعزيز الحلول العملية، والابتكارات التقنية، لمعالجة الفقد والهدر الغذائي، كما تضمن تكريم (106) جهات مشاركة من مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح أعمال القياس، ودعم جهود الهيئة في تعزيز الأمن الغذائي.