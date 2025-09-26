Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تدعم اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار دولار عبر 457 مشروعًا إغاثيًا

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٥ مساءً
السعودية تدعم اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار دولار عبر 457 مشروعًا إغاثيًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعا معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، لمواجهة أزمة النزوح الحرجة التي يواجهها العالم اليوم والتركيز على ضمان حق الجميع في العيش بسلام وكرامة، واحترام حقوق الإنسان في كل مكان، مشيرًا إلى أن الواقع مليء بالتحديات الصعبة، وبلغ عدد النازحين قسرًا في عام 2024م أكثر من (123) مليون شخص حول العالم، أي ما يعادل نازحًا واحدًا من كل (67) شخصًا، وهناك أكثر من (14) مليون نازح في السودان فقط، التي تعد أكبر أزمة نزوح في العالم، إلى جانب اليمن وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان ودول أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في جلسة حوارية بعنوان “مواجهة النزوح القياسي من خلال الحلول الدائمة والشراكات”، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك.
وقال الدكتور الربيعة: لا يخفى على الجميع أن الصراعات هي السبب الرئيس وراء أزمة النزوح؛ وتجبر الناس على الفرار من مساكنهم، مما يؤدي إلى تفرق الأسر وزعزعة استقرار المناطق بأكملها، وما لم يتم إيجاد حلول للنزاعات الحالية ومنع نشوب نزاعات جديدة فلن تكون المساعدات الإنسانية كافية أبدًا.
وأكّد معاليه أن المملكة لم تقف بلا حراك أمام هذه الأزمات بل جمعت القيادة الرشيدة -حفظها الله- بين العمل الدبلوماسي الحاسم والدعم الإنساني الكبير لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وعملت بلا كلل على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال الحوار والوساطة وحل النزاعات، بدءًا من الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتخفيف معاناة شعبها، وصولًا إلى دعمها القوي لحل الدولتين في فلسطين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وإدانة المملكة القاطعة للمحاولات المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأشار إلى تأكيد الأمم المتحدة للمجاعة والإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني، ولا يمكن قبول مثل هذه الممارسات التي تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع تصعيدها ومنع انتشار مثل هذه الفظائع في أماكن أخرى، والفشل في التعامل مع هذه القضايا سيسهم في زيادة أزمة النزوح؛ ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.
ونوّه معاليه بالدعم الذي قدمته المملكة للاجئين الذي بلغ أكثر من (1.2) مليار دولار أمريكي من خلال (457) مشروعًا إغاثيًا، ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة (362) مشروعًا منها بلغت قيمتها ما يقارب (502) مليون دولار أمريكي، مستهدفة تقديم الدعم العاجل والمستمر إلى النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، ودعم المركز مشاريع التعليم والتدريب المهني وبناء القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات.
وفي ختام كلمته ناشد معالي الدكتور عبدالله الربيعة، الدول الأعضاء بأن تسعى إلى مضاعفة جهودها لحل النزاعات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتقديم المزيد من الدعم الإنساني، مع ضمان استخدام الموارد بكفاءة وأن تُنفذ الاستجابات الإنسانية تحت قيادات محلية، وتوحيد الجهود والتعاون من أجل إنهاء النزاعات، وحماية المدنيين، ودعم بناء القدرة على الصمود.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل خدمة الكهرباء السعودية الجديدة #حاسبتي للقطاع السكني

تفاصيل خدمة الكهرباء السعودية الجديدة #حاسبتي للقطاع السكني

توقعات بشراكات مهمة بين نورثروب غرومان العسكرية والمملكة قريبًا

توقعات بشراكات مهمة بين نورثروب غرومان العسكرية والمملكة قريبًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقيع 3 اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران في السعودية
السعودية اليوم

توقيع 3 اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران في...

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين
أخبار رئيسية

السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل...

أخبار رئيسية
ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء...

السعودية اليوم
السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى
السعودية اليوم

السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل
آخر الاخبار

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية...

آخر الاخبار
السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا وسان مارينو بالدولة الفلسطينية
السعودية اليوم

السعودية ترحب باعتراف فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا...

السعودية اليوم
السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال...

أخبار رئيسية