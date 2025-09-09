Icon

قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة Icon بامر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي Icon إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات Icon القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر Icon إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان Icon السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات Icon السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا Icon لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انتهاك صارخ للقانون الدولي

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٢ مساءً
السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عددٍ من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها”.

قد يهمّك أيضاً
صوفيا.. المملكة أول دولة في العالم تمنح الجنسية لروبوت

صوفيا.. المملكة أول دولة في العالم تمنح الجنسية لروبوت

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد ليصل إلى أصقاع الأرض
السعودية اليوم

من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
أخبار رئيسية

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

أخبار رئيسية
المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك
السعودية اليوم

المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى...

السعودية اليوم
تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
السعودية اليوم

تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية...

السعودية اليوم
الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا
العالم

الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في...

العالم
تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
السعودية اليوم

تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب...

السعودية اليوم
السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية
السعودية اليوم

السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي...

السعودية اليوم
بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%
السعودية اليوم

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%

السعودية اليوم