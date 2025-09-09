قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بامر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر إنقاذ غزال إدمي بعد سقوطه في غرفة أرضية بمحمية جزر فرسان السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عددٍ من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م.
وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها”.