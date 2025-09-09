السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عددٍ من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974م.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل أراضيها”.