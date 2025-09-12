Icon

السعودية تدين وتستنكر التصريحات العدوانية لنتنياهو ضد قطر

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٨ مساءً
السعودية تدين وتستنكر التصريحات العدوانية لنتنياهو ضد قطر
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للتصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة.

وقالت في بيان لها: “المملكة إذ تجدد تضامنها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات، لتؤكد أن هذه التصريحات والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاتها الجسيمة والخطيرة للقوانين والأعراف الدولية، تحتّم على المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ الإجراءات الفعلية لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية التخريبية في المنطقة”.

