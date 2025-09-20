Icon

أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص أثناء أدائهم صلاة الفجر

السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٣ مساءً
السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر بتاريخ 19 سبتمبر 2025م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص أثناء أدائهم صلاة الفجر بالمسجد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تؤكد رفضها لهذه الهجمات على المدنيين، وتطالب بالوقف الفوري للحرب في السودان، وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وتشدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل”.

