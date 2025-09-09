التجارة تتيح الاستعلام عن بيانات الوكالات التجارية إلكترونيًا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا بأمير قطر سفارة السعودية لدى فرنسا للمواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات ضبط مواطن رعى 8 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز شاهد.. الأمطار وجداول المياه ترسم لوحة بديعة في وادي تربة قطر تندد بالهجوم الإسرائيلي ضد قيادات حماس في الدوحة بأمر الملك سلمان وتوجيه ولي العهد.. تسليم وسام الملك عبدالعزيز للمواطن ماهر الدلبحي إيداع دعم حساب المواطن خلال ساعات القبض على مواطن بعسير لترويجه القات المخدر
أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.
وطالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.