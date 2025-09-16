السعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت المملكة على أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، مجددةً دعوتها لكافة الشركاء حول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يحقق السلام العادل والشامل.