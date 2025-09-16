Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام

السعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٣ مساءً
السعودية ترحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت المملكة على أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، مجددةً دعوتها لكافة الشركاء حول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يحقق السلام العادل والشامل.

قد يهمّك أيضاً
مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني

مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني

متى تعود المباريات المؤثرة للصافرة السعودية؟

متى تعود المباريات المؤثرة للصافرة السعودية؟

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
العالم

الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى...

العالم
ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803
العالم

ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على...

العالم
ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في القمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في...

أخبار رئيسية
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
السعودية اليوم

بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
السعودية اليوم

اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز...

السعودية اليوم
السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي
السعودية اليوم

السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة...

السعودية اليوم
بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان
السعودية اليوم

بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا...

السعودية اليوم