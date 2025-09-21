وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
رحبت المملكة العربية السعودية باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، الذي يؤكد على الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتتطلع المملكة إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، واتخاذها لمزيدٍ من الخطوات الإيجابية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه، ويمكّن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني.