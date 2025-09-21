Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية Icon جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان Icon ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ Icon مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية Icon نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رحبت المملكة العربية السعودية باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية، الذي يؤكد على الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتتطلع المملكة إلى اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين، واتخاذها لمزيدٍ من الخطوات الإيجابية، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه، ويمكّن السلطة الفلسطينية من القيام بواجباتها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الفلسطيني.

قد يهمّك أيضاً
النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية بالسعودية

النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية بالسعودية

جامعة جازان تبدأ القبول في دبلومات عمادة خدمة المجتمع

جامعة جازان تبدأ القبول في دبلومات عمادة خدمة المجتمع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين
أخبار رئيسية

الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين
السعودية اليوم

حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين...

السعودية اليوم
فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
السوق

فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية...

السوق
السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب بجنوب أفريقيا
السعودية اليوم

السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى
السعودية اليوم

السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة...

السعودية اليوم