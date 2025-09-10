Icon

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، برعاية جمهورية مصر العربية.

وتؤكد المملكة على أهمية تعزيز الثقة وانتهاج الحلول الدبلوماسية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

