السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية لجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان: “إن هذا التقرير يبيّن بكل وضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم وانتهاكات، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.