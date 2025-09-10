Icon

السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين Icon السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية Icon توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد Icon انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني Icon التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند Icon السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات Icon مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس  Icon تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية Icon تنبيه من رياح شديدة على حائل Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لعام 2026م

السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٠ مساءً
السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تسلَّم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب علم الاستضافة للدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م، من معالي النائب العام لجمهورية سنغافورة لوسيان وونغ، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثلاثين المُنعقد في سنغافورة.
وبهذه المناسبة ألقى معاليه كلمةً أكَّد فيها أن المملكة، وامتدادًا لتوجهها الذي يجمع بين الأصالة والحداثة والعدالة والمسؤولية، ستتشرف باستضافة المؤتمر في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر من عام 2026م، تحت عنوان “نظام العدالة الجنائية في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص، التحديات، والتطبيقات العالمية”.

وأشار النائب العام إلى أن هذه الاستضافة تجسد ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من اهتمام بتطوير مؤسسات العدالة، وترسيخ قيم سيادة القانون، وحماية الحقوق، وصون الضمانات، وتعزيز التعاون الدولي.

قد يهمّك أيضاً
فيديو .. رصاصة تصيب ركبة أصيل الأنصاري أثناء فراره من سفاح نيوزلندا

فيديو .. رصاصة تصيب ركبة أصيل الأنصاري أثناء فراره من سفاح نيوزلندا

مصادر “المواطن”: توجه لإقرار قرض حسن 140 ألف ريال للمدنيين بهذه الشروط

مصادر “المواطن”: توجه لإقرار قرض حسن 140 ألف ريال للمدنيين بهذه الشروط

وأفاد بأن استضافة هذا الحدث الدولي يُمثِّل فرصة رفيعة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب، واستشراف مستقبل العدالة في ظل التحول التقني، بما يُسهم في صياغة نماذج أكثر عدالة وإنصافًا، متطلعًا للقاء المشاركين في العاصمة الرياض في لقاء مهني يجمع تحت مظلة العدالة، ويعزز قيم التعاون، ويدعم مسيرة الادّعاء العام على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد تقدمت بملف استضافة المؤتمر، وتمكَّنت من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء في العالم, وتعد رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة عالميًا، وتضم أكثر من 170 جهازًا عدليًا ومنظمة دولية معنية بالعدالة الجزائية، وتركز في أعمالها على رسم السياسات، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات
السعودية اليوم

السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
أخبار رئيسية

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

أخبار رئيسية
السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
السعودية اليوم

السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع...

السعودية اليوم
السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية
السعودية اليوم

السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي...

السعودية اليوم
وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
السعودية اليوم

وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى...

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. غدًا
السعودية اليوم

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

السعودية اليوم