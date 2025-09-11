Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جاهزية منظومات الإنذار المبكر

السعودية تستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالسيول والعواصف

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٠ مساءً
السعودية تستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالسيول والعواصف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكّد رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، ريادة المملكة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسيول والعواصف الرملية، ودعم عمليات الاستمطار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز جاهزية منظومات الإنذار المبكر.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس: التقدم والتحديات والآفاق المستقبلية” الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم السعودية يودع التراجع ويكسب 139.84 نقطة عند الإغلاق

سوق الأسهم السعودية يودع التراجع ويكسب 139.84 نقطة عند الإغلاق

سرب يؤهل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين

سرب يؤهل الشباب السعودي لقيادة قطار الحرمين

وأوضح الدكتور غلام أن المملكة سخّرت الذكاء الاصطناعي في مجال الأرصاد الجوية لتحقيق قفزات نوعية في دقة التنبؤات، لا سيما في ما يتعلق بالسيول المفاجئة والعواصف الرملية والترابية، إلى جانب تطوير أنظمة دعم القرار لتعزيز كفاءة عمليات استمطار السحب وزيادة الهطول المطري.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن التوجهات الوطنية نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص للتطوير والابتكار، مؤكدًا أن التزام المملكة يعكس مكانتها الريادية في المنطقة، ودعمها لجهود المنظمة العالمية للأرصاد لتحقيق مبادرة “الإنذار المبكر للجميع”.
واختتم رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة علوم الأرصاد والمناخ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%
السعودية اليوم

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%

السعودية اليوم
السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بفلسطين
أخبار رئيسية

السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة...

أخبار رئيسية
السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
السعودية اليوم

السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع...

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم
أخبار رئيسية

السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي...

أخبار رئيسية
السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات
السعودية اليوم

السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
أخبار رئيسية

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

أخبار رئيسية
تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
السعودية اليوم

تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب...

السعودية اليوم