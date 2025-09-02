Icon

السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٠ مساءً
السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، التي أدت إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق وخالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

