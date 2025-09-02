أمسية “التواصل الاستراتيجي” في قيصرية الكتاب لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بتهامة قحطان في عسير المرور لقائدي المركبات: التزموا سلوكيات القيادة الآمنة السعودية تعزي حكومة وشعب السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات اليوم الوطني 95 زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة، التي أدت إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص.
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق وخالص تعازيها لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.