السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لأسر المتوفين إثر الزلزال الذي وقع شرق أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات.

وعبرت عن تضامن المملكة مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

