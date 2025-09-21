Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تُمثّل منصةً عالمية تحتفي بالتنوع الفني وتعزز التبادل الثقافي

السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
السعودية تفوز باستضافة النسخة الثانية من مسابقة “إنترفيجن” العالمية للموسيقى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فازت المملكة باستضافة النسخة الثانية من المسابقة الموسيقية الدولية الكبرى “إنترفيجن” التي من المقرر أن تُقام العام المقبل، وتُمثّل منصةً عالمية تحتفي بالتنوع الفني، وتعزز التبادل الثقافي عبر الموسيقى، وتبرز المواهب الغنائية والإبداعية في سياقٍ دولي يجمع شعوب العالم تحت مظلة الفن.

ومثّلت هيئة الموسيقى المملكة في النسخة الأولى من المسابقة، المقامة حاليًا في العاصمة الروسية موسكو، عبر عمل غنائي أُعدّ خصيصًا لهذه المناسبة، في خطوةٍ تؤكد حضور المملكة الفاعل على الساحة الموسيقية العالمية.

قد يهمّك أيضاً
الرئاسة التونسية : زيارة الملك سلمان في إطار تمتين العلاقات التاريخية المتميزة

الرئاسة التونسية : زيارة الملك سلمان في إطار تمتين العلاقات التاريخية المتميزة

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا

وتُعد “إنترفيجن” العالمية التي أقُيمت نسختها الأولى لهذا العام مسابقةً موسيقيّةً دوليّةً كبرى، تسعى إلى إبراز المواهب الغنائية والموسيقية من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التبادل الثقافي الدولي عبر الفن. وتجمع سنويًا عددًا من الدول المشاركة لتقديم عروض فنية حيّة أمام جمهورٍ عالميٍّ واسع، مما يجعلها منصة رائدة للاحتفاء بالتنوع الموسيقي والتقارب بين الشعوب.

وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الدولي في العام المقبل، تأكيدًا على دورها المتنامي في دعم التبادل الثقافي الدولي، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال قطاع الموسيقى الذي يشهد نموًا متسارعًا في مساراته المتعددة، بفضل الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة مُمثلة في هيئة الموسيقى، والتي مكّنت القطاع من التفاعل مع المشهد الموسيقي العالمي، وزادت من قدرته على استضافة الأحداث الموسيقية الدولية الكبرى.

وأكدت هيئة الموسيقى أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تأتي في إطار توجهات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للفنون والثقافة.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2026 مشاركة قياسية من الدول، مع عروض موسيقية مبتكرة تسلط الضوء على التنوع الثقافي والإبداع الفني، بما يعزز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الفنية العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
السعودية اليوم

السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا

السعودية اليوم
فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
السوق

فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية...

السوق
الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين
أخبار رئيسية

الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل أزمة السويداء
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة...

السعودية اليوم
البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أخبار رئيسية

البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ...

أخبار رئيسية
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
السعودية اليوم

بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في القمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية المشارك في...

أخبار رئيسية