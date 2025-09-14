Icon

حلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بسبب مخالفات Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 10 أحياء بمنطقة مكة المكرمة Icon ‎القطاع الرياضي ينضم إلى جائزة العمل في نسختها الخامسة Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10433 نقطة Icon استدعاء 1,432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية Drinkmate لاحتمال انفجارها Icon انطلاق الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الدوحة Icon شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية تمتهن الاحتيال Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخصين لحيازتهما الشبو Icon الموارد البشرية تطلق النسخة الخامسة من جائزة العمل  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إنجاز يعكس كفاءة المنظومة البيطرية في المملكة

السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١١ مساءً
السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام
المواطن - واس

اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) رسميًّا خلو المملكة من مرض الرعام، وذلك استنادًا إلى التقييم الفني الذي أجرته المنظمة لملف المملكة المُعد من قبل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وفق الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة لإعلان خلو الدول من الأمراض الحيوانية الوبائية.

ويُعد مرض الرعام من الأمراض الحيوانية الخطيرة التي تصيب الخيول، ويشكّل تهديدًا على صحة الفصيلة الخيلية؛ مما يجعل هذا الإعلان خطوة محورية نحو تعزيز سلامة بيئة الثروة الحيوانية داخل المملكة، وضمان استمرار الأنشطة المتعلقة بالخيل دون معوقات صحية أو تنظيمية.

من جهته أكد رئيس قطاع الصحة الحيوانية في “وقاء” الدكتور سند بن سالم الحربي، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة البيطرية في المملكة، وفاعلية البرامج الرقابية والاستباقية التي يطبقها المركز، وأسهمت بشكل مباشر في الوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية عالية الخطورة.

وقال: “إن الاعتراف الدولي بخلو المملكة من مرض الرعام يعزز حركة التبادل التجاري البيطري، ويُسهم في بناء ثقة الشركاء الدوليين في جميع الخدمات البيطرية المقدمة للحيوانات، خاصة فيما يتعلق بصحة الخيول وتنقلها والمشاركة في المسابقات والمنافسات الإقليمية والدولية”.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن مركز “وقاء” يواصل تنفيذ إستراتيجيات متقدمة في مجال الصحة الحيوانية، تشمل الرصد المبكر، والمكافحة الفعالة، والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

يُذكر أن مركز “وقاء” يعمل وفق منهجية متكاملة لمتابعة مثل هذه الأمراض والعمل على الرصد المبكر، والاستجابة السريعة، والمكافحة الفعّالة، مع وجود فرق متخصصة تتابع مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة الصحة الحيوانية، والوصول إلى خلو المملكة من الأمراض الوبائية.

وقد حصل المركز نتيجةً لذلك على عدد من شهادات اعتماد رسمية بخلو المملكة من عدد من الأمراض الحيوانية، من بينها: إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، وطاعون الخيل الأفريقي، ومرض أنيميا الخيل.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المملكة المستمر بتعزيز الأمن الصحي البيطري، ورفع كفاءة أنظمتها الوقائية والتنسيق المستمر على المستويين الإقليمي والدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد