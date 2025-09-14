السعودية خالية رسميًا من مرض الرعام

اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) رسميًّا خلو المملكة من مرض الرعام، وذلك استنادًا إلى التقييم الفني الذي أجرته المنظمة لملف المملكة المُعد من قبل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وفق الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة لإعلان خلو الدول من الأمراض الحيوانية الوبائية.

ويُعد مرض الرعام من الأمراض الحيوانية الخطيرة التي تصيب الخيول، ويشكّل تهديدًا على صحة الفصيلة الخيلية؛ مما يجعل هذا الإعلان خطوة محورية نحو تعزيز سلامة بيئة الثروة الحيوانية داخل المملكة، وضمان استمرار الأنشطة المتعلقة بالخيل دون معوقات صحية أو تنظيمية.

من جهته أكد رئيس قطاع الصحة الحيوانية في “وقاء” الدكتور سند بن سالم الحربي، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة البيطرية في المملكة، وفاعلية البرامج الرقابية والاستباقية التي يطبقها المركز، وأسهمت بشكل مباشر في الوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية عالية الخطورة.

وقال: “إن الاعتراف الدولي بخلو المملكة من مرض الرعام يعزز حركة التبادل التجاري البيطري، ويُسهم في بناء ثقة الشركاء الدوليين في جميع الخدمات البيطرية المقدمة للحيوانات، خاصة فيما يتعلق بصحة الخيول وتنقلها والمشاركة في المسابقات والمنافسات الإقليمية والدولية”.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن مركز “وقاء” يواصل تنفيذ إستراتيجيات متقدمة في مجال الصحة الحيوانية، تشمل الرصد المبكر، والمكافحة الفعالة، والتعاون المستمر مع المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى العالمي.

يُذكر أن مركز “وقاء” يعمل وفق منهجية متكاملة لمتابعة مثل هذه الأمراض والعمل على الرصد المبكر، والاستجابة السريعة، والمكافحة الفعّالة، مع وجود فرق متخصصة تتابع مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية؛ بهدف رفع كفاءة منظومة الصحة الحيوانية، والوصول إلى خلو المملكة من الأمراض الوبائية.

وقد حصل المركز نتيجةً لذلك على عدد من شهادات اعتماد رسمية بخلو المملكة من عدد من الأمراض الحيوانية، من بينها: إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، وطاعون الخيل الأفريقي، ومرض أنيميا الخيل.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المملكة المستمر بتعزيز الأمن الصحي البيطري، ورفع كفاءة أنظمتها الوقائية والتنسيق المستمر على المستويين الإقليمي والدولي.