السفارة السعودية في الفلبين لـ المواطنين: احذروا أوبونج

دعت السفارة السعودية، في الفلبين المواطنين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع دخول العاصفة الاستوائية أوبونج إلى البلاد.
وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن يوم غد الجمعة 26 سبتمبر 2025 سيكون إجازة رسمية أعلنتها السلطات الفلبينية، لافتةً إلى أن السفارة ستغلق أبوابها على أن يُستأنف العمل يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.
كما شددت السفارة السعودية في الفلبين، على أهمية التواصل عبر أرقام الطوارئ المعلنة في حال حدوث أي طارئ.
تنبيه للمواطنين الكرام
