السفارة السعودية في فيتنام لـ المواطنين: احذروا العاصفة أوبونج

دعت السفارة السعودية في فيتنام، المواطنين المتواجدين في فيتنام، لتوخي الحيطة والحذر، حيث أعلنت السلطات الفيتنامية عن تأثر عدة مناطق في فيتنام، وبشكل خاص وسط فيتنام بالعاصفة (Opong)، والمتوقع بدايتها في 27 سبتمبر 2025م.
وأهابت السفارة، عبر حسابها في منصة “إكس”، بالجميع أهمية اتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية في فيتنام، مؤكدة أنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام المعمتدة.
