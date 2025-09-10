السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات

دعت السفارة السعودية في نيبال جميع المواطنين، اليوم الأربعاء، بالابتعاد عن التجمعات التي تشهدها البلاد حاليا، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ضمانًا لسلامتهم في ظل الظروف الحالية.

وقالت السفارة، في بيان لها: “إنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد، مشددة على حرصها على سلامة المواطنين المتواجدين هناك”.