السفارة السعودية في نيبال لـ المواطنين: تجنبوا أماكن التجمعات

دعت السفارة السعودية في نيبال جميع المواطنين، اليوم الأربعاء، بالابتعاد عن التجمعات التي تشهدها البلاد حاليا، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ضمانًا لسلامتهم في ظل الظروف الحالية.
وقالت السفارة، في بيان لها: “إنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة التي تشهدها البلاد، مشددة على حرصها على سلامة المواطنين المتواجدين هناك”.
تتابع السفارة عن كثب التطورات الراهنة التي تشهدها جمهورية النيبال، وحرصاً منها على سلامة المواطنين المتواجدين في البلاد، تأمل السفارة من المواطنين الابتعاد عن أماكن التجمعات وأخذ الحيطة والحذر. pic.twitter.com/mwAD4ooeIY
