السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي

وجهت سفارة المملكة لدى إندونيسيا تنبيهًا للمواطنين بوقوع فيضانات وانهيارات أرضية في محافظة بالي ومناطقها، أسفرت عن عدد من الضحايا، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء.

ودعت السفارة عبر منصة إكس، جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم المخصص لشؤون السعوديين: (+622128094000).

وأكدت السفارة متابعتها للأوضاع الراهنة، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

