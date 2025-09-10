السفارة في إندونيسيا: احذروا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بالي

ولي العهد: سنكون مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك لقطات من وصول ولي العهد إلى مقر مجلس الشورى ضبط مواطن مارس صيد الأسماك بدون تصريح في تبوك خالد بن سلمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10498.04 نقطة زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها هل يلزم إحضار صورة شخصية لتجديد الهوية الوطنية؟ تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم
وجهت سفارة المملكة لدى إندونيسيا تنبيهًا للمواطنين بوقوع فيضانات وانهيارات أرضية في محافظة بالي ومناطقها، أسفرت عن عدد من الضحايا، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء.
ودعت السفارة عبر منصة إكس، جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم المخصص لشؤون السعوديين: (+622128094000).
وأكدت السفارة متابعتها للأوضاع الراهنة، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.