السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٦ مساءً
السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات
المواطن - فريق التحرير

دعت السفارة السعودية، في فرنسا اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الموجودين هناك إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، نظرًا للأوضاع التي تشهدها فرنسا حاليًا.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “إن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مشددة على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات”.

