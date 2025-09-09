السفارة في فرنسا لـ المواطنين: تجنبوا مواقع الاحتجاجات

السعودية تدين وتستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل سوريا لقطات توثق هطول الأمطار وجريان السويل بشرورة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان فيصل بن فرحان يصل إلى تونس في زيارة رسمية مجلس الوزراء: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق خدمة “بلاغ بيئي” عبر تطبيق توكلنا إطلاق أول وحدة تخزين عائمة لتزويد السفن بالوقود بميناء جدة الإسلامي القبض على 22 مخالفاً لهريبهم 320 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان الرميان: صندوق الاستثمارات يعلن قريباً استراتيجيته طويلة الأجل التجارة تستدعي 258 خرطوم مياه هيدروتك Hydrotech
دعت السفارة السعودية، في فرنسا اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الموجودين هناك إلى متابعة المستجدات أولاً بأول، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع التجمعات والاحتجاجات، نظرًا للأوضاع التي تشهدها فرنسا حاليًا.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “إن هذه الدعوة تأتي في ظل الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مشددة على أهمية توخي الحذر حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن هذه التجمعات”.