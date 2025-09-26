السفيرة الشهوان تقدم أوراق اعتمادها لرئيس بولندا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا إيناس بنت أحمد الشهوان، أوراق اعتمادها اليوم، إلى فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس الجمهورية البولندية.
وجرى خلال تقديم أوراق الاعتماد، استعراض علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وبولندا، وسبل تعزيز العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.