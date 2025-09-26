السفيرة الشهوان تقدم أوراق اعتمادها لرئيس بولندا

قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا إيناس بنت أحمد الشهوان، أوراق اعتمادها اليوم، إلى فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس الجمهورية البولندية.

وجرى خلال تقديم أوراق الاعتماد، استعراض علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وبولندا، وسبل تعزيز العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.