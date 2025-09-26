Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السفيرة الشهوان تقدم أوراق اعتمادها لرئيس بولندا

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
السفيرة الشهوان تقدم أوراق اعتمادها لرئيس بولندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا إيناس بنت أحمد الشهوان، أوراق اعتمادها اليوم، إلى فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس الجمهورية البولندية.

وجرى خلال تقديم أوراق الاعتماد، استعراض علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وبولندا، وسبل تعزيز العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

قد يهمّك أيضاً
الجواد العربي في بولندا يحتل صدارة مسابقة #الخالدية

الجواد العربي في بولندا يحتل صدارة مسابقة #الخالدية

بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد