Icon

استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة Icon وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة تداول Icon وظائف إدارية شاغرة في كاتريون للتموين Icon طريقة التأكد من حالة الدفعة في حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon 32 يومًا على موسم الوسم.. أجمل وأروع أيام السنة Icon السعودية معبر آمن للطيور المهاجرة في موسم الهجرة الخريفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ مساءً
السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن السمنة تجاوزت نقص الوزن كأكثر أشكال سوء التغذية شيوعًا هذا العام، إذ أثرت على واحد من كل عشرة -أو 188 مليونًا- من الأطفال والمراهقين في سن الدراسة؛ مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء تحت عنوان “تغذية الربح: كيف تخذل البيئات الغذائية الأطفال”، واستند إلى بيانات من أكثر من 190 دولة، كشف أن معدل انتشار نقص الوزن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا قد انخفض منذ عام 2000، من حوالي 13٪ إلى 9.2٪، بينما ارتفعت معدلات السمنة من 3٪ إلى 9.4%، محذرًا من أن السمنة تتجاوز الآن نقص الوزن في جميع مناطق العالم، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق مبادرة “زائد ناقص” لخفض السمنة في المملكة.. تعرف على الشروط والجوائز

انطلاق مبادرة “زائد ناقص” لخفض السمنة في المملكة.. تعرف على الشروط والجوائز

تحذير: جميع السكريات ضارة وتسبب السمنة

تحذير: جميع السكريات ضارة وتسبب السمنة

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن السمنة تعد مصدر قلق متزايد يؤثر على صحة الأطفال ونموهم.

وأضافت: “تحل الأطعمة فائقة المعالجة محل الفواكه والخضراوات والبروتينات بشكل متزايد، في وقت تلعب التغذية دورًا حاسمًا في نمو الأطفال وتطورهم المعرفي وصحتهم العقلية”.
وحذر التقرير من أن الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة الغنية بالسكر والنشا المكرر والملح والدهون غير الصحية والمواد المضافة تهيمن على المتاجر والمدارس، بينما يتيح التسويق الرقمي لصناعة الأغذية والمشروبات وصولًا قويًّا إلى الجمهور الشاب.

ودعت اليونيسف في تقريرها إلى مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئات الغذاء وضمان حصول الأطفال على أنظمة غذائية مغذية، بما فيها تطبيق سياسات إلزامية شاملة لتحسين بيئات الغذاء للأطفال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد