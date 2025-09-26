السيسي: فقدنا نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية فقدت نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس على مدار عامين.
وأضاف السيسي، أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد رغم كل الظروف الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة تعيش في مفترق طرق حاليًا ولابد من تقديرات سليمة للموقف لنفهم أهمية الحفاظ على الدولة.
وتابع :”نعمل بكل قوة لوقف الحرب في غزة ولإدخال المساعدات ولكن لن أراهن بحياة المصريين لإدخال المساعدات بقوة”.
يذكر أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 11% في يوليو الماضي لتسجل 359 مليون دولار مقابل نحو 323 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وارتفع عدد السفن المارة بالقناة 0.8% إلى 1055 سفينة مقابل 1047 سفينة. وارتفعت الحمولة المارة 6.8% إلى 44.9 مليون طن مقابل 42 مليون طن في يوليو 2024.