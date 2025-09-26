السيسي: فقدنا نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية فقدت نحو 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس على مدار عامين.

وأضاف السيسي، أن الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد رغم كل الظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة تعيش في مفترق طرق حاليًا ولابد من تقديرات سليمة للموقف لنفهم أهمية الحفاظ على الدولة.

وتابع :”نعمل بكل قوة لوقف الحرب في غزة ولإدخال المساعدات ولكن لن أراهن بحياة المصريين لإدخال المساعدات بقوة”.

يذكر أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 11% في يوليو الماضي لتسجل 359 مليون دولار مقابل نحو 323 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وارتفع عدد السفن المارة بالقناة 0.8% إلى 1055 سفينة مقابل 1047 سفينة. وارتفعت الحمولة المارة 6.8% إلى 44.9 مليون طن مقابل 42 مليون طن في يوليو 2024.