الشاي الأخضر يعالج ضمور العضلات

أوضحت دراسة برازيلية أجريت في جامعة بجامعة كروزيرو دو سول في ساو باولو، عن الآلية التي يخفّض بها الوزن ويحسن حساسية الغلوكوز ومقاومة الأنسولين.

ومن خلال تجارب على الفئران قادتها الدكتورة روزماري أوتون التي خصصت 15 عاماً من حياتها في دراسة الشاي الأخضر، تبين الشاي الأخضر يمنع الضمور العضلي الذي تسببه السمنة، حيث عادةً ما تسبب السمنة انخفاضاً في قُطر ألياف العضلات، لكن الشاي الأخضر منع هذا.

علاج ضمور العضلات

وتوضح أوتون: “إحدى طرق تقييم وظيفة العضلات هي النظر إلى قطر الألياف. إذا زاد، فهذا يعني أن لدينا مكونات عضلية أكثر نشاطاً. وقد نجح الشاي الأخضر في الحفاظ على هذا القطر، مما يدل على أنه يحمي العضلات من الآثار الضارة للسمنة”.

ووفق “مديكال إكسبريس”، إضافة إلى البيانات المورفولوجية، قيّم الباحثون التعبير الجيني للجينات المرتبطة باستقلاب الغلوكوز. وقد أدى العلاج بالشاي الأخضر إلى زيادة التعبير الجيني لجينات Insr وIrs1 وGlut4 وHk1 وPi3k، وهي جينات مهمة لامتصاص الغلوكوز واستخدامه في العضلات.

كما استُعيد نشاط إنزيم لاكتات ديهيدروجينيز، وهو إنزيم ضروري لاستقلاب الغلوكوز.

ووفقاً لأوتون، هناك أدلة تشير إلى أن الشاي الأخضر لا يؤثر على وزن الحيوانات النحيلة، مما يشير إلى أنه يعمل بشكل انتقائي ضد الدهون الزائدة في الجسم.