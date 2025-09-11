الشاي الأخضر يعالج ضمور العضلات

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
أوضحت دراسة برازيلية أجريت في جامعة بجامعة كروزيرو دو سول في ساو باولو، عن الآلية التي يخفّض بها الوزن ويحسن حساسية الغلوكوز ومقاومة الأنسولين.
ومن خلال تجارب على الفئران قادتها الدكتورة روزماري أوتون التي خصصت 15 عاماً من حياتها في دراسة الشاي الأخضر، تبين الشاي الأخضر يمنع الضمور العضلي الذي تسببه السمنة، حيث عادةً ما تسبب السمنة انخفاضاً في قُطر ألياف العضلات، لكن الشاي الأخضر منع هذا.
وتوضح أوتون: “إحدى طرق تقييم وظيفة العضلات هي النظر إلى قطر الألياف. إذا زاد، فهذا يعني أن لدينا مكونات عضلية أكثر نشاطاً. وقد نجح الشاي الأخضر في الحفاظ على هذا القطر، مما يدل على أنه يحمي العضلات من الآثار الضارة للسمنة”.
ووفق “مديكال إكسبريس”، إضافة إلى البيانات المورفولوجية، قيّم الباحثون التعبير الجيني للجينات المرتبطة باستقلاب الغلوكوز. وقد أدى العلاج بالشاي الأخضر إلى زيادة التعبير الجيني لجينات Insr وIrs1 وGlut4 وHk1 وPi3k، وهي جينات مهمة لامتصاص الغلوكوز واستخدامه في العضلات.
كما استُعيد نشاط إنزيم لاكتات ديهيدروجينيز، وهو إنزيم ضروري لاستقلاب الغلوكوز.
ووفقاً لأوتون، هناك أدلة تشير إلى أن الشاي الأخضر لا يؤثر على وزن الحيوانات النحيلة، مما يشير إلى أنه يعمل بشكل انتقائي ضد الدهون الزائدة في الجسم.