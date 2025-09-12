الشباب يفوز على الحزم بهدف في الجولة الثانية من دوري روشن

كسب فريق الشباب ضيفه الحزم بهدف ثمين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وبدأت المباراة بإيقاع متوسط بين الفريقين، حيث حاول الشباب فرض أسلوبه منذ البداية بالاعتماد على الاستحواذ والضغط المبكر، بينما لجأ الحزم إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة.

وشهدت الدقيقة 32 نقطة تحول مبكرة، بعدما حصل مدافع الحزم أحمد النخلي على بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما منح الشباب أفضلية عددية واضحة انعكست على مجريات اللعب.

ورغم بعض المحاولات من الطرفين في الشوط الأول، بقيت الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية للشوط الأول.

وكثّف الشباب في الشوط الثاني هجماته، مستغلًا النقص العددي للمنافس، ونجح في ترجمة أفضليته بالدقيقة (64) عندما مرر عبدالرزاق حمدالله كرة متقنة إلى يانيك كاراسكو، الذي توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء متجاوزًا الرقابة الدفاعية، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك، معلنًا الهدف الوحيد في المباراة.

بعد الهدف، حاول الحزم العودة رغم النقص العددي، بعد أن زج المدرب بالبديل عمر السومة لكن محاولاته افتقدت للفاعلية، فيما أضاع الشباب فرصًا محققة لتعزيز النتيجة عبر الهجمات المرتدة، لولا غياب اللمسة الأخيرة.