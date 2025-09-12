Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الشباب يفوز على الحزم بهدف في الجولة الثانية من دوري روشن

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
الشباب يفوز على الحزم بهدف في الجولة الثانية من دوري روشن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كسب فريق الشباب ضيفه الحزم بهدف ثمين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وبدأت المباراة بإيقاع متوسط بين الفريقين، حيث حاول الشباب فرض أسلوبه منذ البداية بالاعتماد على الاستحواذ والضغط المبكر، بينما لجأ الحزم إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة.

قد يهمّك أيضاً
هُنا.. تشكيلة الشباب الرسمية لمباراة نجران

هُنا.. تشكيلة الشباب الرسمية لمباراة نجران

الهلال يواصل تفوقه على النصر والاتحاد في ادعم ناديك

الهلال يواصل تفوقه على النصر والاتحاد في ادعم ناديك

وشهدت الدقيقة 32 نقطة تحول مبكرة، بعدما حصل مدافع الحزم أحمد النخلي على بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما منح الشباب أفضلية عددية واضحة انعكست على مجريات اللعب.

ورغم بعض المحاولات من الطرفين في الشوط الأول، بقيت الشباك نظيفة حتى صافرة النهاية للشوط الأول.

وكثّف الشباب في الشوط الثاني هجماته، مستغلًا النقص العددي للمنافس، ونجح في ترجمة أفضليته بالدقيقة (64) عندما مرر عبدالرزاق حمدالله كرة متقنة إلى يانيك كاراسكو، الذي توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء متجاوزًا الرقابة الدفاعية، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك، معلنًا الهدف الوحيد في المباراة.

بعد الهدف، حاول الحزم العودة رغم النقص العددي، بعد أن زج المدرب بالبديل عمر السومة لكن محاولاته افتقدت للفاعلية، فيما أضاع الشباب فرصًا محققة لتعزيز النتيجة عبر الهجمات المرتدة، لولا غياب اللمسة الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد