الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ مساءً
الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لاعتداء عدد من الأشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في إحدى المركبات، فقد تم مباشرة الواقعة في حينها.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه جري استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

