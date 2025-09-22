عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأي طرف، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، لما تمثله من عائق أمام مسيرة الاستقرار والتنمية.
وخلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أوضح الشرع أن دمشق تعمل على تهدئة الأوضاع مع إسرائيل، ملوّحًا بإمكانية فتح حوار حول علاقة مستقبلية بعد التوصل إلى اتفاق أمني، لافتًا إلى أن هناك مسارًا تفاوضيًا للعودة إلى اتفاق عام 1974.
كما شدد على أن سوريا لا ترغب في الدخول في أي مواجهة عسكرية، معتبرًا أن استقرار العلاقات الإقليمية والدولية أولوية أساسية.
وفيما يتعلق بالملف الداخلي، أشار الرئيس السوري إلى وجود تباطؤ في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحًا أن دمشق عرضت دمج مقاتليها في الجيش الوطني للاستفادة من خبراتهم، مع التأكيد على أن حقوق الأكراد مصانة وفق الدستور. وأضاف أن بقاء قوات “قسد” في الشمال الشرقي يهدد استقرار سوريا والعراق وتركيا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ضبط السلاح وحصره في يد مؤسساتها الشرعية.
كما شدد الشرع على أن الحكومة الحالية تضم جميع أطياف المجتمع السوري وتسير بخطوات متسارعة نحو “بناء سوريا الجديدة”، متوقعًا أن تستغرق المرحلة الانتقالية بين أربع إلى خمس سنوات. وجدد دعوته إلى رفع العقوبات الغربية، معتبرًا أنها فقدت مبرراتها بزوال النظام السابق وأن استمرارها لم يعد منطقيًا.