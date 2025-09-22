Icon

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 Icon فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني Icon سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها Icon الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني Icon الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف Icon بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 Icon الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء Icon إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية Icon سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد Icon جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شدد على ضرورة رفع العقوبات بموجب قانون قيصر

الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٠ مساءً
الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأي طرف، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، لما تمثله من عائق أمام مسيرة الاستقرار والتنمية.

وخلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أوضح الشرع أن دمشق تعمل على تهدئة الأوضاع مع إسرائيل، ملوّحًا بإمكانية فتح حوار حول علاقة مستقبلية بعد التوصل إلى اتفاق أمني، لافتًا إلى أن هناك مسارًا تفاوضيًا للعودة إلى اتفاق عام 1974.

قد يهمّك أيضاً
الحذيفي للقضاة الإندونيسين: اجتهدوا في تعلم الشرع وتحصيل العلم

الحذيفي للقضاة الإندونيسين: اجتهدوا في تعلم الشرع وتحصيل العلم

الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب

الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب

كما شدد على أن سوريا لا ترغب في الدخول في أي مواجهة عسكرية، معتبرًا أن استقرار العلاقات الإقليمية والدولية أولوية أساسية.

الملف الداخلي

وفيما يتعلق بالملف الداخلي، أشار الرئيس السوري إلى وجود تباطؤ في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحًا أن دمشق عرضت دمج مقاتليها في الجيش الوطني للاستفادة من خبراتهم، مع التأكيد على أن حقوق الأكراد مصانة وفق الدستور. وأضاف أن بقاء قوات “قسد” في الشمال الشرقي يهدد استقرار سوريا والعراق وتركيا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ضبط السلاح وحصره في يد مؤسساتها الشرعية.

كما شدد الشرع على أن الحكومة الحالية تضم جميع أطياف المجتمع السوري وتسير بخطوات متسارعة نحو “بناء سوريا الجديدة”، متوقعًا أن تستغرق المرحلة الانتقالية بين أربع إلى خمس سنوات. وجدد دعوته إلى رفع العقوبات الغربية، معتبرًا أنها فقدت مبرراتها بزوال النظام السابق وأن استمرارها لم يعد منطقيًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد