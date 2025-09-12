الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والسويداء جزء أصيل من البلاد

Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، أن بلاده في طور مفاوضات ونقاش مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني.

وذكر الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية”: “يجري التفاوض على اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق 1974 أو شيء يشبهه، وهذا التفاوض لم ينته بعد”.

مخطط إسرائيل

وأوضح أن “إسرائيل كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية، وميدانَا للصراع المستمر وتصفية الحسابات. إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وكانت تريد أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك، وتفاجأت بسقوط النظام”.

وأشار إلى أن تل أبيب “اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن دمشق أبدت منذ أول لحظة التزامها به”.

من جهة أخرى، قال الشرع إن “سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى”.

وأضاف: “استطعنا بناء علاقة جيدة مع واشنطن والغرب عموما مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا”، مشيرا إلى أن العلاقة مع مصر “تمضي نحو التحسن”.

وأردف قائلا: “بعض الأطراف الإيرانية لا تزال تنظر إلى أنها خسرت المحور بأكمله بخسارتها لسوريا”.

إعادة الإعمار

وفيما يخص إعادة الإعمار، ذكر الرئيس السوري أن “مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة لكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتا طويلا، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات”.

كما تحدث عن السويداء، بالقول إنها شهدت “خلافًا بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة هناك وتطور هذا الخلاف. حصلت أخطاء من جميع الأطراف من الطائفة الدرزية الكريمة ومن البدو، وحتى من الدولة نفسها”.

وأضاف: “سوريا لا تقبل القسمة وأي طموح في استقلال أو ما شابه ذلك. ومجتمع السويداء جزء أساسي من المجتمع السوري وهو مكون أصيل فيه”.

