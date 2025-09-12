الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والسويداء جزء أصيل من البلاد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، أن بلاده في طور مفاوضات ونقاش مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني.

وذكر الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية”: “يجري التفاوض على اتفاق أمني للعودة إلى اتفاق 1974 أو شيء يشبهه، وهذا التفاوض لم ينته بعد”.

مخطط إسرائيل

وأوضح أن “إسرائيل كانت تريد من سوريا أن تكون دولة صراع مع دولة إقليمية، وميدانَا للصراع المستمر وتصفية الحسابات. إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وكانت تريد أن تكون ميدانا للصراع مع الإيرانيين أو ما شابه ذلك، وتفاجأت بسقوط النظام”.

وأشار إلى أن تل أبيب “اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن دمشق أبدت منذ أول لحظة التزامها به”.

من جهة أخرى، قال الشرع إن “سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم والمنطقة وهذه سياسة واضحة منذ اللحظات الأولى”.

وأضاف: “استطعنا بناء علاقة جيدة مع واشنطن والغرب عموما مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا”، مشيرا إلى أن العلاقة مع مصر “تمضي نحو التحسن”.

وأردف قائلا: “بعض الأطراف الإيرانية لا تزال تنظر إلى أنها خسرت المحور بأكمله بخسارتها لسوريا”.

إعادة الإعمار

وفيما يخص إعادة الإعمار، ذكر الرئيس السوري أن “مشروع إعادة الإعمار هو كلمة صغيرة لكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتا طويلا، فهو منهج عمل، ونحن نبدأ بالمتاح وحسب الأولويات”.

كما تحدث عن السويداء، بالقول إنها شهدت “خلافًا بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة هناك وتطور هذا الخلاف. حصلت أخطاء من جميع الأطراف من الطائفة الدرزية الكريمة ومن البدو، وحتى من الدولة نفسها”.

وأضاف: “سوريا لا تقبل القسمة وأي طموح في استقلال أو ما شابه ذلك. ومجتمع السويداء جزء أساسي من المجتمع السوري وهو مكون أصيل فيه”.