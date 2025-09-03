الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي باستحداث وزارة جديدة باسم “وزارة الطاقة” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق.

تفاصيل المرسوم الرئاسي

وبحسب المرسوم، فقد تم دمج كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية في الوزارة الجديدة، سعيًا إلى تحقيق التكامل بينها وتحسين الأداء وتقديم الخدمات الأساسية بشكل أمثل.

وستتولى الوزارة الجديدة كل المهام والاختصاصات التي كانت مقررة للوزارات السابقة، مع توحيد أملاكها وميزانياتها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.