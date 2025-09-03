الشرع يصدر مرسومًا باستحداث وزارة للطاقة في سوريا شركة جوجل تتجنب حكمًا قضائيًا بتقسيمها الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الصناعة تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي باستحداث وزارة جديدة باسم “وزارة الطاقة” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق.
وبحسب المرسوم، فقد تم دمج كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية في الوزارة الجديدة، سعيًا إلى تحقيق التكامل بينها وتحسين الأداء وتقديم الخدمات الأساسية بشكل أمثل.
وستتولى الوزارة الجديدة كل المهام والاختصاصات التي كانت مقررة للوزارات السابقة، مع توحيد أملاكها وميزانياتها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.