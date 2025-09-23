Icon

برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام Icon صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام Icon الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام Icon مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني Icon تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة Icon الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل Icon مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة Icon الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير Icon مسيرة العرض بالطائف احتفاء باليوم الوطني.. أعلام وفعاليات ومسابقات Icon ارتفاع مقلق في حالات الكوليرا بدارفور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
راعية المسلمين وناصرة قضاياهم

الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية: يمرُّ بنا هذا اليوم الأغر من تاريخ هذه الدولة المباركة، ونحن نتذكر بكل فخر تلك المسيرة الخَيِّرة، والتاريخ الزاخر الحافل بالمنجزات منذ أن تم توحيد أرجاء هذه البلاد على يد الملك الموفق المسدَّد الباني لأركانها والموحِّد لأرجائها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ونستذكر تلك المسيرة العظيمة والخطى الثابتة واللبنات المباركة التي وضعها أبناؤه الملوك المخلصون البررة الذين ساروا من بعده على نهجه، واقتفوا أثره في رسوخٍ للمبادئ وتطويرٍ للوسائل، ونهضة تنموية كبرى للدولة.

وأضاف معاليه: لقد أضحت هذه البلاد المباركة مثل الطود الشامخ الذي لا تزيده مرور السنين إلا ثباتًا في المبادئ ورسوخًا في القيم.

قد يهمّك أيضاً
مغردون يكشفون أفضل الأماكن للاحتفال باليوم الوطني

مغردون يكشفون أفضل الأماكن للاحتفال باليوم الوطني

أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض يحتفلون باليوم الوطني

أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض يحتفلون باليوم الوطني

وأكد معاليه أن بلادنا بُنِيت بلبنات من العِز، ودَوَّن التاريخ صفحاتها بمداد من نور، حتى صارت -بفضل الله- ثم بالقيادة الحكيمة الموفقة المسددة أيقونة العالم وأصبحت محط أنظاره، وقائدة السلام، وراعية المسلمين وناصرة قضاياهم، يضاف إلى ذلك ما منَّ الله عليها به من نهضة شاملة، وانطلاقة في مشاريع التطوير والنماء.

ولفت معاليه إلى أن من أَجَلِّ النعم وأعظمها على بلادنا تحقيق التوحيد الخالص لله -سبحانه-، ورعاية الحرمين الشريفين التي لم يشهد التاريخ لها مثيلًا.
ودعا الدكتور السند، المولى – عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يجزيهما خير الجزاء وينفع بهما الإسلام والمسلمين ويبارك في جهودهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة
السعودية اليوم

مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات...

السعودية اليوم
أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي مكة في اليوم الوطني
حصاد اليوم

أكثر من 290 حديقة تتهيأ لاستقبال أهالي...

حصاد اليوم
مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني
السعودية اليوم

مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة...

السعودية اليوم
فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم...

السعودية اليوم
وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً باليوم الوطني الـ95
السعودية اليوم

وزارة الداخلية تنظم فعالية “عز الوطن” احتفاءً...

السعودية اليوم
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة اليوم الوطني 95
السعودية اليوم

مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض “الموحّد” بمناسبة...

السعودية اليوم
هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
السعودية اليوم

هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية...

السعودية اليوم
مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

مبنى إمارة تبوك يتوشح بالأخضر احتفالًا باليوم...

السعودية اليوم