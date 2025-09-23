Icon

الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه Icon صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش ⁧‫المرض Icon برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام Icon صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام Icon الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام Icon مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني Icon تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة Icon الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل Icon مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة Icon الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه يهدد حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا فقط من كل خمسة قادر على السيطرة على مرضه بالأدوية أو تعديل أسلوب حياته.

خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه

وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي الثاني أن ضغط الدم المرتفع سبب رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى والخرف، وأن تجاهله يؤدي لملايين الوفيات المبكرة وخسائر اقتصادية كبيرة، حيث كلفت أمراض القلب والأوعية الدموية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 3.7 تريليونات دولار بين 2011 و2025.

قد يهمّك أيضاً
الصحة العالمية تحذر من وفاة الملايين في الموجة الثانية لـ كورونا

الصحة العالمية تحذر من وفاة الملايين في الموجة الثانية لـ كورونا

الصحة العالمية: العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة كورونا

الصحة العالمية: العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة كورونا

وأشار الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إلى أن أكثر من 1000 شخص يموتون كل ساعة بسبب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، معظمها يمكن تجنبه بالإرادة السياسية والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية.

بدورها، قالت الدكتورة كيلي هينينغ من مؤسسة بلومبرغ الخيرية: إن دمج رعاية ضغط الدم في التغطية الصحية الشاملة يحقق تقدمًا ملموسًا، مطالبة بوضع سياسات قوية لرفع الوعي وتوسيع الوصول إلى العلاج لتقليل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
حصاد اليوم

لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج...

حصاد اليوم
دراسة توضح العلاقة بين قلة النوم وضغط الدم
حصاد اليوم

دراسة توضح العلاقة بين قلة النوم وضغط...

حصاد اليوم