الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش المرض برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام صلاة الغائب على سماحة مفتي المملكة بالمسجد الحرام الشيخ السند: بلادنا أيقونة العالم ومحط أنظاره وقائدة السلام مسيرة القوات الأمنية والعسكرية تجوب شوارع المدينة المنورة احتفاءً باليوم الوطني تعطل السلم الكهربائي بترامب وقرينته في الأمم المتحدة الملك سلمان: وحدتنا الوطنية قامت على الشريعة الإسلامية والعدل مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال باحتفالات اليوم الوطني في الباحة الطائف الآن.. أمطار غزيرة على السيل الكبير
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه يهدد حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا فقط من كل خمسة قادر على السيطرة على مرضه بالأدوية أو تعديل أسلوب حياته.
وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي الثاني أن ضغط الدم المرتفع سبب رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى والخرف، وأن تجاهله يؤدي لملايين الوفيات المبكرة وخسائر اقتصادية كبيرة، حيث كلفت أمراض القلب والأوعية الدموية البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 3.7 تريليونات دولار بين 2011 و2025.
وأشار الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إلى أن أكثر من 1000 شخص يموتون كل ساعة بسبب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، معظمها يمكن تجنبه بالإرادة السياسية والاستثمار في الرعاية الصحية الأولية.
بدورها، قالت الدكتورة كيلي هينينغ من مؤسسة بلومبرغ الخيرية: إن دمج رعاية ضغط الدم في التغطية الصحية الشاملة يحقق تقدمًا ملموسًا، مطالبة بوضع سياسات قوية لرفع الوعي وتوسيع الوصول إلى العلاج لتقليل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.