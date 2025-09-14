Icon

الصحة: بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية وبدء تقديمه من خلال حجز موعد في تطبيق “صحتي”، ابتداءً من اليوم عبر خدمة “لقاح الإنفلونزا الموسمية”، مؤكدة أن اللقاح أثبت قدرته -بفضل الله- على تقليل شدة الإصابات، وخفض الحاجة إلى العناية المركزة، والوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية.

الفئات الأكثر عرضةً للمضاعفات

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضةً للمضاعفات تشمل: المصابين بالأمراض المزمنة، ومن يتناولون أدوية تضعف المناعة، والأشخاص فوق 50 عامًا، والأطفال من (6 أشهر – 5 سنوات)، والحوامل، إضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة والعاملين في القطاع الصحي.
وبيّنت الوزارة أن إحصاءات العام الماضي أظهرت أن 96% من المنومين في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح، مما يؤكد فاعلية اللقاح في الحماية والوقاية بمشيئة الله.

يذكر أن الحملة السنوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية؛ تأتي تعزيزًا للصحة الوقائية، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يرتكز على تعزيز الوقاية ورفع جودة الحياة، وتوفير الخدمات الصحية واللقاحات اللازمة بما يسهم في حماية الصحة العامة.

