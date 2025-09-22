الصين تبدأ بناء تلسكوب عالي الدقة في سقف العالم

رفع علم فلسطين على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن تمرين واحد قد يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي وفاة مدير مدرسة أثناء طابور الصباح في مصر قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة الهيئة الملكية بالرياض تدعو الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروع قطار القدية السريع التجارة: استدعاء 2953 مسبحًا من INTEX لخطورتها على الأطفال الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية مالي السعودية تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود فيصل بن فرحان يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
لمراقبة السماء والأجرام السماوية من خلال أدوات فلكية متخصصة بكل أدق وأوضح، أطلقت الصين مشروعًا جديدًا لبناء مرصد فلكي كبير، وهو التلسكوب شيويه-شان-مو-تشانغ دون المليمتري الذي يبلغ قطره 15 مترًا.
ويقع هذا المشروع -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- على هضبة تشينغهاي-التبت؛ ويهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في استكشاف الكون البارد والمخفي من خلال إنشاء منشأة عالية الدقة تعالج فجوة ملحوظة في البنية التحتية الفلكية الحالية.
وبقطر 15 مترًا، سيتم وضع التلسكوب في مدينة دلينغها، في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، على ارتفاع 4800 متر.
ويقود المشروع مرصد الجبل الأرجواني الواقع في مدينة نانجينغ التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2027.
ووفقًا للعلماء، يقع موقع التلسكوب في قلب هضبة تشينغهاي-التبت، المعروفة باسم “سقف العالم”، وتتميز بظروف مثل الارتفاع الشاهق، والحد الأدنى من التدخل البشري، والقدر الضئيل للغاية من بخار الماء، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لأعمال الرصد.