الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسة للقروض دون تغيير

أبقت الصين سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، عند 3% اليوم؛ ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

وظل سعر الفائدة الرئيس للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%، وفقًا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وتعكس أسعار الفائدة على القروض العقارية مستوى تكاليف التمويل للأسر والشركات، فيما ستخفف أسعار الفائدة المنخفضة العبء على المقترضين؛ مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار والاستهلاك.

وأظهرت أحدث البيانات – وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أن متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة في البلاد بلغ حوالي (3.1%) في أغسطس الماضي، مسجلًا تراجعًا على أساس سنوي بمقدار (40) نقطة أساس، بينما انخفض معدل الفائدة للرهون العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي (3.1%)، بانخفاض قدره (25) نقطة أساس.