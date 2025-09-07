الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

أطلقت الصين اليوم مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار -عن بُعد-، في تنفيذ عمليات رصد البيئة الكهرومغناطيسية، وإجراء الاختبارات التقنية ذات الصلة.

وجرى إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لمجموعة (ياوقان-40 03)، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، على متن صاروخ حامل معدل، ودخلت بنجاح المدارات المحددة لها مسبقًا.

وتعد عملية الإطلاق المهمة رقم 593 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).