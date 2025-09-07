الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية

زلزال يضرب الأرجنتين وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية موبايلي تشتري 2.5 مليون سهم من أسهمها أمطار ورياح نشطة على الأحساء وبقيق والعديد بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
أطلقت الصين اليوم مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار -عن بُعد-، في تنفيذ عمليات رصد البيئة الكهرومغناطيسية، وإجراء الاختبارات التقنية ذات الصلة.
وجرى إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لمجموعة (ياوقان-40 03)، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، على متن صاروخ حامل معدل، ودخلت بنجاح المدارات المحددة لها مسبقًا.
وتعد عملية الإطلاق المهمة رقم 593 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).