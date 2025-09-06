Icon

الإعلان يتماشى مع موقف الصين الثابت إزاء القضية الفلسطينية

الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
الصين تعلن انضمامها لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الموافقة على انضمام الصين إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة إن الإعلان يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي أن الإعلان يتماشى مع موقف الصين الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية

وأضاف، في رده على سؤال من وسائل الإعلام حول الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، مؤكداً أنها تمر حالياً بمرحلة حرجة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: “ندعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية”.

وكانت الحكومة الفنلندية، قد أعلنت أمس، الانضمام إلى إعلان نيويورك، السعودي ـ الفرنسي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، فيما قالت وزارة الخارجية البلجيكية، أن هناك مقارنة شاملة للاعتراف المشروط بدولة فلسطين وتصعيد الضغط على المستوطنين، مبينة أن بلجيكا ستنخرط في الإعلان الذي سيصدر في نيويورك في 22 سبتمبر الجاري حول تنفيذ حل الدولتين، كما ستطلق سياسياً إشارة الاعتراف بدولة فلسطين.

تزامن ذلك مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف.

