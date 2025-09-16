الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها كلب في مصر

222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024 رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه درجات الحرارة اليوم.. الأحساء وحفر الباطن 45 والسودة 12 مئوية ابتكار نموذج حاسوبي لعلاج الصرع بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين بعد انتهاء زيارة ترامب أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاءً بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اكتشاف صحي يحد من مضاعفات الإنفلونزا أرامكو السعودية تُكمل إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار
تصدرت قصة الطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد عناوين الصحف المصرية والعربية والعالمية، بعدما فارقت الحياة في مصر نتيجة إصابتها بمرض السعار عقب عضة كلب، لتُشعل الحادثة موجة غضب وحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن تفاصيل وفاة جوري، فقد وصلت الطفلة جوري ذات الـ(9 أعوام) إلى مصر مع والدتها وأشقائها في فبراير الماضي بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي على غزة. غير أن رحلة اللجوء لم تكتب لها الأمان، إذ تعرضت لعضة كلب داخل مجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر قبل شهرين، ولم تحصل على المصل الوقائي في حينه، ما أدى إلى تدهور حالتها.
ونُقلت الطفلة، أخيراً، إلى مستشفى الحميات بالعباسية، إذ عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، لتفارق الحياة وسط صدمة كبيرة.
ووفقا للأطباء، يعدّ مرض السعار من أخطر الأمراض الفايروسية القاتلة التي تنتقل عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، وغالباً ما يكون مميتاً إذا لم يُعالج فوراً بالتطعيم المناسب.