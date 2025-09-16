Icon

لم تحصل على المصل الواقي في حينه

الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها كلب في مصر

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٩ مساءً
الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها كلب في مصر
المواطن - فريق التحرير

تصدرت قصة الطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد عناوين الصحف المصرية والعربية والعالمية، بعدما فارقت الحياة في مصر نتيجة إصابتها بمرض السعار عقب عضة كلب، لتُشعل الحادثة موجة غضب وحزن على مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفلة جوري في مصر

وعن تفاصيل وفاة جوري، فقد وصلت الطفلة جوري ذات الـ(9 أعوام) إلى مصر مع والدتها وأشقائها في فبراير الماضي بعد استشهاد والدها في قصف إسرائيلي على غزة. غير أن رحلة اللجوء لم تكتب لها الأمان، إذ تعرضت لعضة كلب داخل مجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر قبل شهرين، ولم تحصل على المصل الوقائي في حينه، ما أدى إلى تدهور حالتها.

نقل جوري للمستشفى

ونُقلت الطفلة، أخيراً، إلى مستشفى الحميات بالعباسية، إذ عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، لتفارق الحياة وسط صدمة كبيرة.

مرض السعار

ووفقا للأطباء، يعدّ مرض السعار من أخطر الأمراض الفايروسية القاتلة التي تنتقل عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، وغالباً ما يكون مميتاً إذا لم يُعالج فوراً بالتطعيم المناسب.

