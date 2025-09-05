العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان

ضربت العاصفة الاستوائية “بيباه” اليوم, محافظة “واكاياما” الواقعة غرب اليابان.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة الاستوائية وصلت إلى اليابسة في المحافظة صباح اليوم وتتجه في الوقت الحالي شرقًا على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادىء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة، مع مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في معظم أرجاء البلاد.

ومن المتوقع أن تصل سرعة العاصفة الاستوائية “بيباه” إلى 35 كيلومترًا في الساعة فوق منطقة “كينكي” الواقعة غرب اليابان.