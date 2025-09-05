العاصفة الاستوائية “بيباه” تضرب اليابان ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن القبض على 4 مخالفين لصيدهم الذئب العربي في المدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في شركة الخزف وظائف شاغرة بشركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة لدى حلول الأولى
ضربت العاصفة الاستوائية “بيباه” اليوم, محافظة “واكاياما” الواقعة غرب اليابان.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن العاصفة الاستوائية وصلت إلى اليابسة في المحافظة صباح اليوم وتتجه في الوقت الحالي شرقًا على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادىء.
وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن العاصفة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة، مع مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في معظم أرجاء البلاد.
ومن المتوقع أن تصل سرعة العاصفة الاستوائية “بيباه” إلى 35 كيلومترًا في الساعة فوق منطقة “كينكي” الواقعة غرب اليابان.