العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي عن تشكّل العاصفة الاستوائية جابرييل في المحيط الأطلسي، على بُعد أكثر من ألف ميل (1,600 كم) شرق جزر ليوارد الشمالية.

سرعة الرياح

وأفاد المركز أن سرعة الرياح المستمرة في العاصفة تبلغ 45 ميلًا/س (72 كم/س)، وأنها تتحرك شمالًا ـ شمال غرب بسرعة 22 ميلًا/س (35 كم/س).

وتوقع أن تبقى قوة العاصفة بلا تغيير يذكر خلال اليومين القادمين، مع احتمال اشتدادها مطلع الأسبوع، دون إصدار أي تحذيرات حاليًا، إذ لا توجد مخاطر على اليابسة.