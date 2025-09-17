العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي عن تشكّل العاصفة الاستوائية جابرييل في المحيط الأطلسي، على بُعد أكثر من ألف ميل (1,600 كم) شرق جزر ليوارد الشمالية.
وأفاد المركز أن سرعة الرياح المستمرة في العاصفة تبلغ 45 ميلًا/س (72 كم/س)، وأنها تتحرك شمالًا ـ شمال غرب بسرعة 22 ميلًا/س (35 كم/س).
وتوقع أن تبقى قوة العاصفة بلا تغيير يذكر خلال اليومين القادمين، مع احتمال اشتدادها مطلع الأسبوع، دون إصدار أي تحذيرات حاليًا، إذ لا توجد مخاطر على اليابسة.