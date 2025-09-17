Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١١ مساءً
العاصفة جابرييل تتشكل قبالة سواحل أمريكا
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي عن تشكّل العاصفة الاستوائية جابرييل في المحيط الأطلسي، على بُعد أكثر من ألف ميل (1,600 كم) شرق جزر ليوارد الشمالية.

سرعة الرياح

وأفاد المركز أن سرعة الرياح المستمرة في العاصفة تبلغ 45 ميلًا/س (72 كم/س)، وأنها تتحرك شمالًا ـ شمال غرب بسرعة 22 ميلًا/س (35 كم/س).

وتوقع أن تبقى قوة العاصفة بلا تغيير يذكر خلال اليومين القادمين، مع احتمال اشتدادها مطلع الأسبوع، دون إصدار أي تحذيرات حاليًا، إذ لا توجد مخاطر على اليابسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد