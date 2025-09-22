العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95 عرعر تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفرحة الأطفال وزينة الأخضر محمود عباس: نشيد بالدور الكبير للسعودية وفرنسا في حشد الاعترافات بالدولة الفلسطينية القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في عز الوطن القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات وزير الخارجية في كلمة نيابة عن ولي العهد: تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام ماكرون: حان الوقت لوقف الحرب على غزة حرس الحدود يشارك في عز الوطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 95 4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية هلال تبوك يستعد بـ 40 وحدة إسعافية و60 متطوعًا لاحتفالات اليوم الوطني
شهدت حائل أداء لـ “العرضة السعودية” ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، التي تنظّمها أمانة حائل، بحضور آلاف المحتفلين من الأهالي والزوار من مختلف الأعمار، وسط أجواء احتفالية وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، لمشاركة هذه اللحظات التاريخية التي تعكس التراث والهوية الوطنية، وذلك في مناطق الاحتفالات التي جهزتها أمانة المنطقة.
وجسدت العرضة السعودية التي تعد من أبرز الفنون الشعبية أصالة وتراث المملكة، من خلال الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء للوطن، التي تجمع من خلال إيقاعاتها الماضي الممزوج بالحاضر في احتفالات اليوم الوطني، لتحصد تفاعلًا واسعًا من الحضور والزوار، الذين عبّروا عن فرحتهم واعتزازهم بهذه الفن الذي يعكس التراث والهوية الوطنية.