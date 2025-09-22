العرضة السعودية بحائل فن يجسد تراث الوطن باليوم الوطني الـ 95

شهدت حائل أداء لـ “العرضة السعودية” ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 95، تحت شعار “عزنا بطبعنا”، التي تنظّمها أمانة حائل، بحضور آلاف المحتفلين من الأهالي والزوار من مختلف الأعمار، وسط أجواء احتفالية وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، لمشاركة هذه اللحظات التاريخية التي تعكس التراث والهوية الوطنية، وذلك في مناطق الاحتفالات التي جهزتها أمانة المنطقة.

وجسدت العرضة السعودية التي تعد من أبرز الفنون الشعبية أصالة وتراث المملكة، من خلال الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء للوطن، التي تجمع من خلال إيقاعاتها الماضي الممزوج بالحاضر في احتفالات اليوم الوطني، لتحصد تفاعلًا واسعًا من الحضور والزوار، الذين عبّروا عن فرحتهم واعتزازهم بهذه الفن الذي يعكس التراث والهوية الوطنية.