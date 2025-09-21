Icon

ببكتيريا السالمونيلا والإيكولاي

الغذاء والدواء: إغلاق خطوط إنتاج لـ 5 مصانع بعد رصد تلوث منتجاتها

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
الغذاء والدواء: إغلاق خطوط إنتاج لـ 5 مصانع بعد رصد تلوث منتجاتها
المواطن - فريق التحرير

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج لـ 5 مصانع تقوم بإنتاج منتجات اللحوم والدواجن، بعد رصد حالات عدم مطابقة تمثلت بتجاوز منتجاتها للحدود الميكروبية لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي وفقًا للائحة القياسية المعتمدة (SFDA.FD/GSO 1016)، إذ تُعد تلك المخالفات جسيمة نظرًا لضررها البالغ على المستهلك وما تمثله من خطر مباشر على سلامته، كونها من المسببات الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي، ويعد ذلك مخالفةً صريحة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء.

إغلاق خطوط إنتاج لـ 5 مصانع

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتبناها الهيئة للرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها؛ تعزيزًا لسلامة الغذاء وحماية المستهلك من المخاطر الصحية قبل وقوعها، في مشهد يُجسد الالتزام الثابت للهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وحماية المنتجات المتداولة داخل الأسواق السعودية.

وأكّدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا.
وشددت على حزمها تجاه جميع المخالفات المتعلقة بالغذاء، ولن تتوانى في إيقاع العقوبات كافة لمن يعرضون الغذاء للمخاطر، داعية المستهلكين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو تعديات تطال المنتجات الخاضعة لإشرافها عبر الرقم الموحد (19999).

