الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحذيرًا من منتج “فرانكفورت الدجاج” للعلامة التجارية (التاروتي) المُصنع في المملكة، والمعبأ في عبوات بحجم (12) قطعة، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 04 / 05 / 2026م، برقم التشغيلة (L2216.ZCN.F)، موضحةً أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث المنتج ببكتيريا ستافيلو كوكس أوريوس (Staphylococcus aureus) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه على الفور، مشددةً على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، وأوقفت خط الإنتاج للمصنع بشكل فوري.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق الشركة المصنعة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

وأوضحت أن اكتشاف البكتيريا في المُنتج المُحَّذر منه جاء خلال الجولات الرقابية التي قام بها مفتشو الهيئة على عددٍ من مصانع الأغذية؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وردع المخالفين والحد من المنتجات التي قد تشكل خطورةً على المستهلكين.

وشددت “الغذاء والدواء” أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها لتعزيز سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، وتدعو الجميع للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة عبر (19999).