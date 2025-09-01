Icon

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول Icon “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر Icon “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية Icon مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير” Icon فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل Icon الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا Icon التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
حصاد اليوم
صحة وطب‎
يعتمد على تقنية حيوية متقدمة للكشف المبكر

“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٠ مساءً
“الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على منح الإذن بالتسويق لأول جهاز طبي تشخيصي يعتمد على تقنية حيوية متقدمة في مجال الأجهزة الطبية المخبرية التشخيصية، طُوِّر للمساعدة في الكشف المبكر عن مرض ألزهايمر عن طريق قياس إحدى المؤشرات الحيوية (Biomarkers) المرتبطة بالمرض في بلازما الدم.

وأشارت “الغذاء والدواء”، أن الجهاز يعمل عن طريق قياس مستوى بروتين pTau181 في بلازما دم المريض، مما يتيح الحصول على نتائج تشخيصية دقيقة في أقل من 20 دقيقة، إذ تُعدُّ هذه التقنية حلًا مبتكرًا بديلًا عن الطرق التقليدية المعتمدة في تشخيص مرض ألزهايمر، التي تتطلب إجراءات معقدة مثل سحب عينات من السائل الدماغي الشوكي (CSF) أو إجراء فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan)، التي تكون مكلفة غالبًا وتستغرق وقتًا أطول.

قد يهمّك أيضاً
رصد 53 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي

رصد 53 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي

الغذاء والدواء توافق على تسجيل لقاح فيروس كورونا “موديرنا”

الغذاء والدواء توافق على تسجيل لقاح فيروس كورونا “موديرنا”

وأكّدت أن منح الإذن بالتسويق جاء بعد أن خضع الجهاز لتقييم علمي شامل من خبراء الهيئة، شمل مراجعة الملفات الفنية والإكلينيكية والدراسات السريرية، إضافة إلى إجراءات التقييم من الفريق المختص، للتحقق من فعاليته وموثوقيته للاستخدام والتشخيص الدقيق.

وتأتي هذه الموافقة، مواصلةً لجهود الهيئة في دعم إستراتيجية التقنية الحيوية الوطنية، من خلال الإسراع في اعتماد حلول تشخيصية متطورة، وتوفير بيئة تنظيمية تُسهم في الابتكار والنمو، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد