Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في 13 متنزهًا وطنيًا بمنطقة الرياض، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزهات: “سعد، وثادق، ووثيلان، والغاط، وجبلة، وأبا سمري، والمحالب، وصميغان، وأبو قويرة، وسدير” الوطنية، إضافة إلى متنزهات: “زبدة، وشقراء البري، وروضة أم الشقوق”، مبينًا أن مجالات الاستثمار في الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري والهايكنغ.

قد يهمّك أيضاً
5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي

5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي

%360 زيادة في المساحات الخضراء بالمدينة المنورة خلال 5 أشهر

%360 زيادة في المساحات الخضراء بالمدينة المنورة خلال 5 أشهر

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.

وأعرب المركز عن استعداده لتلقي الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ...

السعودية اليوم