الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في فرص استثمارية نوعية في 17 متنزهًآ وطنيًا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية.

المواقع المستهدفة

وأوضح المركز أن المواقع المستهدفة تشمل: متنزه الليث الوطني (أ)، ومتنزه مفتاح الوطني، والمتنزه البيئي بالجموم، ومتنزه البهيتة الوطني (الجزء الأول والثاني)، ومتنزه خليص الوطني، ومتنزه وادي قنونا الوطني، ومتنزه حلي البري، ومتنزه وادي نعمان الضيقة، ومتنزه حوية نمار الوطني، ومتنزه الطائف الوطني (سيسد)، والمخيم البيئي بأم السلم (1)، ومتنزه وادي الشقرة (2)، ومتنزه وادي قديد الوطني، ومتنزه وادي ودغان الوطني، إضافة إلى متنزه رابغ الوطني.

وبيّن المركز أن مجالات الاستثمار المطروحة تتنوع ما بين التخييم، والكرفانات، والمطاعم، والمقاهي، والجلسات، ومنافذ مستلزمات الرحلات، ورحلات السفاري، ورياضة الهايكنغ، ونقاط البيع، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنمية المتنزهات الوطنية، وتوفير خيارات سياحية وترفيهية مستدامة تلبي تطلعات الزوار، وتدعم التنمية البيئية والاقتصادية.

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.