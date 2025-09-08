الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن إتاحة مجموعة من الخدمات للمستفيدين عبر الرقم الموحد (19965)؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضح المركز أن الرقم الموحد يتيح استقبال البلاغات المتعلقة بالغطاء النباتي، إضافة إلى الشكاوي الخاصة باختصاصات المركز، كما يُمكّن الرقم من متابعة شكاوى المستفيدين المرتبطة بالخدمات التشغيلية والرقابية، وتقديم الاستفسارات العامة حول المبادرات والبرامج التي ينفذها المركز.

وبيّن المركز أن خدمة الرقم الموحد تشمل استقبال جميع الاتصالات على مدار الساعة، وتوجيهها للجهات المختصة داخل المركز، إلى جانب الربط والتنسيق مع الجهات والمراكز الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.