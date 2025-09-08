Icon

طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق Icon الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965 Icon سوق الأسهم السعودية يغلق بتداولات فيمتها 4.1 مليارات ريال Icon صندوق التنمية الزراعية يعتمد 473 مليون ريال قروضًا تمويلية Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ27 حيًا بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة Icon إسبانيا تُعلن 9 إجراءات لوقف الإبادة في غزة Icon ضبط 4 مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بعسير Icon شواطئ جازان.. تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة Icon القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض Icon احتراق سيارة كهربائية ومقتل 3 أشخاص في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتلقي البلاغات والاستفسارات

الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الغطاء النباتي يطلق خدمات الرقم الموحد 19965
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن إتاحة مجموعة من الخدمات للمستفيدين عبر الرقم الموحد (19965)؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة، وتحسين قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأوضح المركز أن الرقم الموحد يتيح استقبال البلاغات المتعلقة بالغطاء النباتي، إضافة إلى الشكاوي الخاصة باختصاصات المركز، كما يُمكّن الرقم من متابعة شكاوى المستفيدين المرتبطة بالخدمات التشغيلية والرقابية، وتقديم الاستفسارات العامة حول المبادرات والبرامج التي ينفذها المركز.
وبيّن المركز أن خدمة الرقم الموحد تشمل استقبال جميع الاتصالات على مدار الساعة، وتوجيهها للجهات المختصة داخل المركز، إلى جانب الربط والتنسيق مع الجهات والمراكز الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة.

قد يهمّك أيضاً
أبوحيمد متحدثاً رسميًا لمركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أبوحيمد متحدثاً رسميًا لمركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات

بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد