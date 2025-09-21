“الغطاء النباتي” ينقذ شجرة ضبر معمرة بجازان

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
تمكن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من إعادة تأهيل شجرة ضبر في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بعد أن تعرضت للسقوط بعد الأمطار الغزيرة.
ونفَّذ الفريق المختص عملية دقيقة، لإعادة تأهيل الشجرة المعمرة، والحفاظ على قيمتها البيئية والتراثية؛ وذلك برفعها وإعادة تثبيتها في موقعها الأصلي بعد تحسين التربة المحيطة بها؛ لضمان استمرار نموها وحمايتها.
يأتي ذلك، في إطار حرص المركز على صون الغطاء النباتي وحماية الأشجار المعمرة، بصفتها ثروة لطبيعة تعكس تاريخ المنطقة، وتمثل إرثًا للأجيال القادمة.
وتعد الأشجار المعمّرة، ثروة طبيعية ذات قيمة بيئية وتراثية؛ فهي تُسهم في تنقية الهواء، وتثبيت التربة ودعم التنوع البيولوجي، كما تُمثل رمزًا للتاريخ والهُوية المحلية.