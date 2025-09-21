Icon

تعرضت للسقوط بعد الأمطار الغزيرة

“الغطاء النباتي” ينقذ شجرة ضبر معمرة بجازان

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من إعادة تأهيل شجرة ضبر في محافظة صامطة بمنطقة جازان، بعد أن تعرضت للسقوط بعد الأمطار الغزيرة.

إنقاذ شجرة ضبر معمرة بجازان

ونفَّذ الفريق المختص عملية دقيقة، لإعادة تأهيل الشجرة المعمرة، والحفاظ على قيمتها البيئية والتراثية؛ وذلك برفعها وإعادة تثبيتها في موقعها الأصلي بعد تحسين التربة المحيطة بها؛ لضمان استمرار نموها وحمايتها.

يأتي ذلك، في إطار حرص المركز على صون الغطاء النباتي وحماية الأشجار المعمرة، بصفتها ثروة لطبيعة تعكس تاريخ المنطقة، وتمثل إرثًا للأجيال القادمة.

وتعد الأشجار المعمّرة، ثروة طبيعية ذات قيمة بيئية وتراثية؛ فهي تُسهم في تنقية الهواء، وتثبيت التربة ودعم التنوع البيولوجي، كما تُمثل رمزًا للتاريخ والهُوية المحلية.

 

